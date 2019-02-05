«Не будем философить. До взрыва осталось N-количество минут». «Фонтанка» получила текст анонимок, из-за которых эвакуируют Москву и Волгоград

Одно из анонимных писем с угрозами взрыва, которые 5 февраля рассылаются в Москве и Волгограде, попало в распоряжение «Фонтанки». Неизвестный начинает послание с приветствия «добрый день», хотя тут же делает поправку «хотя какой он для вас добрый после этого письма».

«Не будем философить. В одном из ваших корпусов заложена бомба! Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не учуют. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма. Закладка бомбы производилась за несколько дней ранее. До взрыва осталось N-количество минут. У бомбы так же есть дистанционный пульт, мы можем отключить, а можем и раньше окончания таймера вас ВСЕХ взорвать!!! Гуд бай!!!» – пишут злоумышленники.

5 февраля под удар авторов анонимных сообщений о бомбах снова попали Москва и Волгоград. По традиции письма рассылаются из Европы. В одной столице на данный момент службы проверяют около двух десятков зданий. В Волгограде эвакуации проходят уже третий раз за неделю. Появилась информация, что послания в город на Волге шлют из Бельгии.

Ранее «Фонтанка» писала о проверке более сорока зданий в Петербурге, в том числе десяти больниц и шестнадцати школ. Письма с угрозами приходили с адреса kantemiric2019@mail.bg, зарегистрированного на бесплатном почтовом сервисе Болгарии.