«Я видел следы пыток шуроповертом». Член ОНК Московской области подтвердил, что аспиранта МГУ пытали после задержания

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области. Об этом 5 февраля пишет «МБХ.Медиа» со ссылкой на представителя ОНК Валерия Борщева.

«У него есть травмы на теле, на шее. Я видел следы пыток шуроповертом. Сейчас это место ему замазали зеленкой. Есть медицинское заключение центральной районной больницы и протокол ИВС, который подтверждает эти телесные повреждения», — заявил Борщев.

Кто именно пытал Мифтахова, пока непонятно. «Сотрудники какого ведомства проводили пытки — неясно, но предположительно, ФСБ. Эти люди не представлялись, были в гражданской одежде», — уточнил член ОНК.

Сейчас условия содержания в ИВС у аспиранта МГУ «нормальные», рассказал Борщев. Он также подчеркнул, что ОНК собирается обратиться в прокуратуру для проверки нарушений закона и прав человека.

«Прокуратура нас смущает: на суде, когда Мифтахов с разрешения судьи рассказывал о пытках, прокурор прервала его и заявила, что это не относится к делу, и сняла вопрос, то есть поставила препятствие в разборе этих фактов. Как тут полагаться на районную прокуратуру, я уже не знаю», — заявил Борщев.

Напомним, накануне Балашихинский городской суд продлил на 72 часа (до 7 февраля) срок задержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, которого подозревают в изготовлении взрывчатки. Сам Мифтахов заявил, что дело против него сфабриковано, также он рассказал о пытках, которым подвергался.