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«Я видел следы пыток шуроповертом». Член ОНК Московской области подтвердил, что аспиранта МГУ пытали после задержания
Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области. Об этом 5 февраля пишет «МБХ.Медиа» со ссылкой на представителя ОНК Валерия Борщева.
«У него есть травмы на теле, на шее. Я видел следы пыток шуроповертом. Сейчас это место ему замазали зеленкой. Есть медицинское заключение центральной районной больницы и протокол ИВС, который подтверждает эти телесные повреждения», — заявил Борщев.
Кто именно пытал Мифтахова, пока непонятно. «Сотрудники какого ведомства проводили пытки — неясно, но предположительно, ФСБ. Эти люди не представлялись, были в гражданской одежде», — уточнил член ОНК.
Сейчас условия содержания в ИВС у аспиранта МГУ «нормальные», рассказал Борщев. Он также подчеркнул, что ОНК собирается обратиться в прокуратуру для проверки нарушений закона и прав человека.
«Прокуратура нас смущает: на суде, когда Мифтахов с разрешения судьи рассказывал о пытках, прокурор прервала его и заявила, что это не относится к делу, и сняла вопрос, то есть поставила препятствие в разборе этих фактов. Как тут полагаться на районную прокуратуру, я уже не знаю», — заявил Борщев.
Напомним, накануне Балашихинский городской суд продлил на 72 часа (до 7 февраля) срок задержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, которого подозревают в изготовлении взрывчатки. Сам Мифтахов заявил, что дело против него сфабриковано, также он рассказал о пытках, которым подвергался.
Справка:
Напомним, Азата Мифтахова называют членом анархистского движения «Народная самооборона». Дело против него, как писали в СМИ, связано с найденным 11 января в подмосковной Балашихе неразорвавшимся самодельным устройством. Помимо Мифтахова, по делу задержали еще 11 человек, однако всех их вскоре отпустили. Двое из задержанных заявили о том, что их пытали, заставляя дать показания.