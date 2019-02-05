Петербургу снова обещают метель, на этот раз «слабую». На Северную столицу надвигается циклон

Метель снова прогнозируют синоптики в Петербурге, правда, осадки будут несильными.

Как сообщает 5 февраля Северо-Западный гидрометцентр, небольшой снег, который наблюдается сегодня днем в городе на Неве, ночью местами перейдет в метель, правда, слабую.

Завтра, 6 февраля, в Северной столице снова ожидают небольшой снег при дневной температуре -1...-3 градуса. На дорогах будет скользко.

В ночь на 7 февраля в пригородах будет холодно, до -15 градусов. Но днем, обещают синоптики, петербуржцам не придется мерзнуть: столбик термометра поднимется до -3...-5 градусов.

Небольшие снегопады специалист центра «Фобос» Михаил Леус объяснил тем, что Петербург оказался на пути очередного циклона.

По подсчетам Гидрометцентра, в январе в Северной столице выпало снега вдвое больше нормы.