Россия увеличит дальность разрабатываемых ракет в ответ на выход США из ДРСМД

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать в ближайшие два года новую наземную модификацию комплекса «Калибр» морского базирования с ракетой большой дальности и наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой также большой дальности.

«Генеральный штаб представил Верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил», – цитирует 5 февраля выступление Сергея Шойгу на совещании в Минобороны РИА Новости.

Министр заявил о планируемом повышении дальности стрельбы российских комплексов. По его словам, подобные меры стали ответом на действия американской стороны, вышедшей со 2 февраля из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Шойгу напомнил, что Америка уже занимается созданием собственных ракет с дальностью стрельбы более 500 километров.

Ранее о зеркальном ответе на выход США в одностороннем порядке из одного из принципиальных соглашений времен холодной войны объявил президент России Владимир Путин.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Америка потребовала от России уничтожения крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что ракета имеет дальность действия от 500 километров. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, эту информацию опровергают.

США заявили о приостановке обязательств по действующему договору о РСМД, позиция была поддержана НАТО. Альянс призвал Россию уничтожить ракету 9М729, которая якобы нарушает договор. Позже президент США Дональд Трамп сказал, что хочет заключить с Россией новый ракетный договор.