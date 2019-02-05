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Строительство
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05.02.2019 12:50
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Setl Group начал строить 8-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Setl Group начал строить 8-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Setl City

Холдинг Setl Group приступил к строительству 8-й очереди жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В составе новой очереди – пять корпусов высотой 13-25 этажей и наземная 6-этажная автостоянка площадью 19,6 тыс. кв. м.

Плановый срок ввода жилых домов в эксплуатацию – 2 квартал 2021 года.

Строящаяся очередь расположена в глубине квартала, ограниченного Комендантским пр. и перспективным продолжением Арцеуловской аллеи, что обеспечит жильцам дополнительную тишину и приватность. В домах восьмой очереди представлены квартиры от студий до четырехкомнатных, в том числе полюбившиеся покупателям евро-варианты с просторной кухней-гостиной и удобными нишами для хранения.

Setl City

Все квартиры будут передаваться покупателям с чистовой отделкой по новому стандарту Setl Group «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор: «Ваниль» и «Шоколад». Одно из главных преимуществ отделки – теплые полы в ванной и керамическая плитка с мозаикой и имитацией дерева. В комнатах и на кухне будет уложен высококачественный износостойкий ламинат с выраженной фактурой.

Рядом с домами восьмой очереди уже строится школа на 1100 мест с двумя бассейнами. Срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, но застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно – до конца 2019 года. Также неподалеку от 8-й очереди Setl Group возводит третий детский сад в жилом комплексе. Он рассчитан на 220 малышей и будет оснащен бассейном. Плановый срок завершения строительства – 4 квартал 2019 года. Все названные социальные учреждения спроектированы и строятся на средства Setl Group.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

 

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Setl City
05.02.2019 12:50

Setl Group начал строить 8-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Холдинг Setl Group приступил к строительству 8-й очереди жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В составе новой очереди – пять корпусов высотой 13-25 этажей и наземная 6-этажная автостоянка площадью 19,6 тыс. кв. м.
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