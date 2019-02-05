Новость в картинке: в России закрылись десятки автодилеров

По состоянию на январь 2019 года в России насчитывается 3450 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, не считая отдельных сервисных центров. Год назад их было на 40 больше.

Как сообщает 5 февраля аналитическое агентство «Автостат», такое снижение обусловлено тем, что за прошлый год было расторгнуто 458 дилерских контрактов. Новых же заключили только 418. Значительно уменьшились дилерские сети отечественных LADA и «УАЗ». Третьим по потерям стал китайский Lifan. В то время как другие марки из Поднебесной, Zotye, Hawtai и FAW, напротив, нарастили сети дилеров в России.

«АвтоВАЗ» по-прежнему обладает самой большой дилерской сетью в стране – 289 дилеров. Среди иномарок лидируют Hyundai и KIA – у каждой из них около 190 дилеров.

