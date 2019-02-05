Первый в России тактильный музей создадут в Строгановском дворце

Русский музей и Благотворительный фонд «Система» запускают серию инклюзивных проектов для людей с особыми потребностями. Главный из них – создание тактильного музея, который расположится в Строгановском дворце.

Пилотным проектом серии стал цикл из 5 экскурсий для глухих и слабослышащих посетителей Русского музея по постоянной экспозиции корпуса Бенуа «От Михаила Врубеля к Павлу Филонову». Первые экскурсии прошли в конце 2018 года и продолжатся до мая 2019 года.

«В Русском музее инклюзивные программы разрабатываются искусствоведами, художниками, арт-терапевтами и кроме того специальными психологами, поэтому все маршруты экскурсий, занятий адаптированы с учетом особенностей восприятия и мышления детей и взрослых с особенностями, но при этом остаются интересными и для детей и взрослых без особенностей развития. Это делает пространство музея доступным для всех посетителей без исключений», – сказал директор Русского музея Владимир Гусев.

Для людей с нарушениями слуха также будет разработан мобильный видеогид на русском жестовом языке, который познакомит глухих и слабослышащих посетителей с историей Мраморного дворца и уникальной экспозицией «Музея Людвига в Русском музее». Русский музей станет одним из немногих музеев России, у которого появится подобный сервис.

Главным проектом 2019 года станет первая в России постоянная экспозиция для незрячих и слабовидящих. Тактильный музей расположится в залах первого этажа Строгановского дворца и будет посвящен истории России и Санкт-Петербурга в скульптуре и пластике начала 18 – середины 20 века. Экспонаты-реплики будут сопровождаться тифло- и аудиокомментариями. Планируется, что музей заработает в конце года.

Также в Строгановском дворце появится информационный тактильный стенд для незрячих и слепоглухих посетителей с пояснительными текстами на шрифте Брайля.

Отдельный блок программы будет посвящен маленьким посетителям музея. В рамках цикла арт-терапевтических занятий «Мост над бездной» дети, испытывающие трудности в общении (расстройства аутического спектра) будут создавать собственные арт-проекты и смогут обрести сообщество, где они получат возможность быть собой и взаимодействовать на равных с другими детьми и взрослыми.

«Одна из важных задач нашего фонда – делать культурное просвещение более доступным, расширять его границы с учетом современных возможностей. Для этого мы открываем самые интересные выставки в партнерстве с Русским музеем, занимаемся развитием и популяризацией отечественного культурного наследия в России и за рубежом. В рамках нашей акции «Культурный выходной» мы открываем для свободного входа двери крупнейших музеев страны, повышая доступность культурного досуга. Серия инклюзивных проектов – закономерное продолжение нашей просветительской программы. Мы считаем, чтобы каждый, вне зависимости от обстоятельств, должен иметь возможность приобщиться к искусству», – сказала президент Благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.