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Общество
Публикуется на правах рекламы
06.02.2019 12:40
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Dostaевский проводит ребрендинг

Dostaевский проводит ребрендинг

предоставлено компанией Dostaевский

Компания Dostaевский проводит ребрендинг, который станет внешним отражением внутренних перемен. Цель ребрендинга – стать целостным и узнаваемым брендом, который клиент может идентифицировать без подсказки.

Это второй ребрендинг за четыре года существования компании, который обозначает новый этап развития.

предоставлено компанией ООО "Услада"
предоставлено компанией ООО "Услада"

"Мы росли динамично, но одновременно с этим рос и хаос во многих действиях. В попытках поддерживать один тренд за другим происходило так, что дизайн сайта, упаковки или рекламных макетов могли сильно отличаться друг от друга, и, возможно, клиент не понимал, что это именно наш продукт или наша реклама. Такая же непоследовательность прослеживалась и в меню", – рассказывает Георгий Поляков, генеральный директор компании.

"Современный человек ищет пути, чтобы сэкономить время, и доставка готовой еды – хороший способ. Своим новым визуальным стилем мы хотим напомнить клиентам, что время приятнее тратить на яркую жизнь", – добавляет Сергей Разумов, директор по маркетингу Dostaевского.

Команда дизайнеров создала лендинг, иллюстрирующий этапы ребрендинга.

Подтверждение нового позиционирования будет выражаться в первую очередь в продуктах компании. Поэтому меню получило новую концепцию постоянного совершенствования блюда.

предоставлено компанией ООО "Услада"
предоставлено компанией ООО "Услада"

"Меню – наша главная рабочая единица, его обновление было закономерным процессом. Мы меняем не только содержание блюд, но и их облик. Было принято решение работать не над количеством позиций, а над их качеством. Каждое блюдо должно найти своего клиента, быть индивидуальным, вкусным и необычным", – рассказывает Татьяна Абдубаева, руководитель отдела продуктового маркетинга.

Именно поэтому в матрицу ингредиентов вводятся новые для Dostaевского позиции: чука, авокадо и тунец. "Мы следим за трендами рынка, поэтому изменили форму подачи блюд, добавили новые ингредиенты и вегетарианские позиции. К весне в меню появятся горячие вегетарианские блюда: боул с сыром тофу, вегетарианский бургер и фалафель в тортилье", – рассказывает директор департамента R&D Эдуард Красников. Среди новых позиций ролл "Радуга" с тремя видами рыбы: тунцом, угрем и лососем; ролл с тунцом и креветкой; ролл с лососем и чукой; темпурный ролл с креветкой и другие яркие блюда.

На youtube-канале компании выйдет серия видеороликов, в которых руководство и ключевые сотрудники компании рассказывают о различных этапах проведения ребрендинга.

 

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предоставлено компанией Dostaевский
06.02.2019 12:40

Dostaевский проводит ребрендинг

Компания Dostaевский проводит ребрендинг, который станет внешним отражением внутренних перемен. Цель ребрендинга - стать целостным и узнаваемым брендом, который клиент может идентифицировать без подсказки.
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