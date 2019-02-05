Из Пулково откроются прямые рейсы на Сардинию. S7 Airlines будет летать в Ольбию дважды в неделю

Авиакомпания S7 Airlines начнет летать из Пулково на итальянский остров Сардиния. Как сообщила управляющая аэропортом компания «Воздушные ворота Северной столицы» 5 февраля, полеты будут выполняться в город Ольбия с 29 апреля дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. До этого прямых рейсов из Петербурга на Сардинию не было.

В 2018 году S7 Airlines вошел в тройку авиакомпаний-лидеров по объемам перевозок из Пулково. Всего авиакомпания обслужила в Петербурге 1,4 млн пассажиров, что на 20% больше показателя за 2017 год.

В летнем сезоне 2019-го авиакомпания также будет выполнять регулярные рейсы из Петербурга в Барселону, Пальма-де-Майорку, Ниццу, Анапу и Иркутск.