Судебный пристав записался на шугаринг, чтобы найти алиментщицу

Записаться на эпиляцию с применением густой сахарной пасты пришлось судебному приставу в Петербурге, чтобы добраться до алиментщицы. Должница зарабатывает на жизнь шугарингом.

Как рассказали 5 февраля в управлении Федеральной службы судебных приставов, 43-летняя местная жительница по суду должна платить бывшему мужу алименты на содержание двух дочерей — после развода девочки остались с супругом. Вместо трети дохода родительница переводила своим детям по две тысячи в месяц, накопив полмиллиона рублей долга. Она постоянно меняла место жительства, на прием к приставам не приходила.

Наведя справки, исполнитель по ее делу установил, что уклонистка организовала собственный бизнес и оказывает на дому услуги шугаринга.

«В социальной сети была определена её рабочая группа, через которую удалось записаться к предпринимательнице на процедуру. Получив мобильный номер, а после и адрес проживания женщины, судебные приставы в назначенное время отправились к предприимчивой гражданке», – рассказали в пресс-службе.

Поработать мастеру в тот день не пришлось – женщину принудительно доставили в районный отдел судебных приставов. Там у неё арестовали и изъяли смартфон. После чего вручили протокол за неуплату денег.