Грунты у Лахта Центра укрепляют для строительства подъездных дорог

Для строительства улиц, окаймляющих деловой квартал Лахта Центр, ведутся земляные работы и усиление слабого основания насыпи. Работы проходят в будущем месте пересечения кольцевой дороги и двух местных улиц. Об этом 5 февраля сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Чтобы повысить прочность насыпи, в ход идут сваи длиной 25 метров, а для закрепления грунта используются грунтоцементные колонны.

«Согласно графику производства работ, к весне 2019 года работы по усилению слабого основания будут завершены, подрядчик приступит к выносу и перекладке инженерных сетей с территории будущего объекта, после этого в 2020 году начнутся строительно-монтажные работы по созданию подъездных путей к Лахта Центру», – рассказывает Андрей Юрченко, начальник строительства ЗАО «АБЗ-Дорстрой», которое обустраивает транспортную сеть вокруг делового квартала.

К концу 2020 года несколько новых дорог у Лахта Центра дадут его обитателям транспортную связь с уличной сетью Приморского района – у центра будет организовано круговое движение, а также будут построены две новые магистральные улицы районного значения.

Напомним, что соглашение на 1,2 млрд рублей с «АБЗ-Дорстрой» Смольный подписал 3 июня 2018 года. Чтобы получить этот контракт, подрядчику пришлось снизить начальную стоимость на 17%, что в денежном выражении составило 270 млн рублей. К такому уменьшению цены «АБЗ-Дорстрой» подтолкнула компания «ПО Возрождение».