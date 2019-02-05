Рабочий день бизнес-центра на 10-й Красноармейской прервала эвакуация

Сотрудников бизнес-центра Kellermann center в Петербурге отправили из тёплых офисов на улицу днём 5 февраля. Фото с эвакуированными обитателями офисного здания в социальной сети публикуют очевидцы.

По словам горожан, причиной внеплановой прогулки мог стать анонимный звонок о заминировании 22 дома по 10-й Красноармейской улице.

По данным «Фонтанки», на месте работает полиция, привлечены кинологи с собаками.

31 января, напомним, Северную столицу накрыла волна телефонных «минирований». Из школ, больниц, торговых центров и административных зданий эвакуировали за день 17,5 тысячи человек. Все сообщения о заложенных бомбах оказались ложными.