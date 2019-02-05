ФАС рассмотрит жалобу на Booking.com. Сервис бронирований подозревают в навязывании отелям невыгодных цен

Общественная организация «Опора России» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com, сообщает «Коммерсантъ» 5 февраля.

Поводом для жалобы стало условие о паритете цен при заключении договоров с гостиницами, хостелами. Оно дает возможность предоставлять пользователям гарантию лучшей цены, подразумевающую, что более низкая стоимость аналогичного номера с теми же датами заезда и условиями бронирования найдена быть не может.

Одновременно в цену заложена комиссия сервиса, минимальный размер которой достигает 15%. Отели не могут продавать номера дешевле на собственных сайтах, жалуются в «Опоре России».

На Booking.com приходится 67,6% в структуре общих запросов бронирований в России. Такая доля делает положение компании монопольным, считают в «Опоре России». Следовательно, деятельность именно этой компании должна регулироваться законом о защите конкуренции.

В пресс-службе ФАС подтвердили получение письма, сообщив, что оно будет рассмотрено в установленные сроки.

По мнению участников рынка, вмешательство регулятора может оказаться выгодно гостиницам, но рискует осложнить работу не только Booking.com, но и других сервисов бронирования: наличие паритета цен выгодно для многих из них.