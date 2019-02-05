«Фобия или паника не позволяют ограничивать права и свободы». Судья КС выступил против запрета иностранцам владеть СМИ

Самый молодой судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский выступил с особым мнением по делу главы медиахолдинга PMI Евгения Финкельштейна. Именно рассматривая жалобу Финкельштейна, КС признал, что государство имело право запрещать иностранцам и лицам с двойным гражданством владеть российскими СМИ. На особое мнение Арановского 5 февраля обратил внимание «Коммерсантъ».

Судья Арановский пишет, что подобные ограничения в законе «О СМИ» следует считать неконституционными, потому что законодатели так и не предоставили доказательств угроз информационной безопасности от иностранных владельцев. «Фобия или паника не позволяют ограничивать права и свободы», – уверен судья КС.

Напомним, КС вынес решение по жалобе Евгения Финкельштейна 17 января 2019 года. Предприниматель жаловался на ст. 19.1 закона «О СМИ». У бизнесмена есть двойное гражданство, и именно из-за этой статьи он лишился активов в ООО «Радио-Шанс» (закон запрещает лицам с двойным гражданством и иностранцам владеть в СМИ долей более 20%). Суд посчитал, что подобные ограничения оправданы «в целях информационной безопасности».

Однако Арановский пишет, что Конституция должна защищать свободу не только для «верных мыслей и правильных слов».

«Если позволить властям определять содержание вещания или круг допущенных к этому лиц с правом удалять из него "сомнительных", то появится цензура, контроль над умами и мнениями, вопреки предписаниям и запретам Конституции», – заявил судья КС.

На слушаниях Арановский спрашивал у представителей Госдумы и Совета Федерации — в чем, собственно, заключается «опасность и источник риска». Однако четкого ответа на свой вопрос судья не получил. При этом иностранцев, потерявших активы, никто так и не уличил «в противоправном поведении», а новые собственники зачастую оказались юрлицами «с узнаваемыми иностранными наименованиями». КС должен был констатировать законодательную ошибку, однако этого не сделал, – подытоживает Константин Арановский.

«Ксенофобия — старый и стойкий рефлекс, который скорее вводит в заблуждение, чем ориентирует в реальных рисках», – подчеркнул судья. Он привел в пример «План Даллеса, который сочинили свои же писатели, или Сионские протоколы, чтобы всего потом бояться и во всем винить иностранцев».