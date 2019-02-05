На «Коле» сложило тягач, и под контейнер наполовину ушёл пикап L200. В нём не выжил никто

Три человека погибли в ДТП на трассе «Кола» в Лоухском районе Карелии. В обеих машинах находились в том числе жители Ленинградской области.

Как сообщает 5 февраля Госавтоинспекция Карелии на своей странице «ВКонтакте», накануне на 999-м километре автодороги М-18 «Кола» 42-летний водитель автомобиля «МАЗ» с полуприцепом, житель Ленинградской области, допустил занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения. Задев отбойник, МАЗ влетел во встречный пикап Mitsubishi L200.

В «Митсубиши» погибли три человека: 44-летний водитель (петрозаводчанин), 30-летний пассажир (житель Белгородской области) и 27-летний пассажир (житель Ленинградской области). Водитель МАЗа получил ушибы, ему было назначено амбулаторное лечение.

Портал «ДТП Петрозаводска и Карелии» уточняет, что столкновение произошло на относительно прямом участке автодороги.

По данным УГИБДД Карелии, в 2018 году на «Коле» произошло 63 ДТП с участием иногородних водителей. 10 человек погибли и 88 получили травмы. По вине водителей из других регионов совершено 46 ДТП, в результате которых погибли два человека и 59 получили травмы. Чаще всего участниками ДТП становились жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга (четверо погибших и 35 пострадавших), а также Мурманской области (один погибший и 23 пострадавших). В одном ДТП погибли два нижегородца. В двух ДТП пострадали шестеро жителей Тульской области, один погиб. И еще в одном ДТП прервалась жизнь ростовчанина, а его земляк получил травмы.

Напомним, 3 февраля на 209-м километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе также из-за выезда на встречную полосу столкнулись ВАЗ-2131 («Нива») с петербургскими номерами и КамАЗ. В «Ниве» погибли двое.

По данным «Дорожного инспектора», водитель «Нивы» (предполагаемый виновник аварии) в прошлом году привлекался по статье 12.7, часть 1, КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), за что получил штраф в 10 000 рублей. И только в 2018 году у него появилось водительское удостоверение. В аварии погибла его супруга.