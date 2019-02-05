Продажи машин в Петербурге выросли на 15%. В 2019-м темпы роста замедлятся в три раза

159 335 новых легковых и легких коммерческих автомобилей продано в 2018 году в Петербурге, что на 15% больше, чем за 2017 год. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» 5 февраля.

В декабре дилеры Северной столицы обновили рекорд по объему продаж автомобилей за один месяц для последних четырех лет. В городе было продано 15 633 новых автомобиля – на 6% больше, чем в декабре 2017 года.

Лидером регионального авторынка по объему продаж третий год подряд стал корейский бренд Hyundai. Марка за год увеличил показатели на 14%. Но самый высокий рост в топ-10 показала другая марка, Mitsubishi, прибавив 66%. На 54% вырос спрос на машины KIA, что позволило марке по итогам года занять 2-е место.

Единственный бренд с отрицательной динамикой в десятке лидеров – Renault. Продажи французской марки упали на 11%, из-за чего она опустилась со 2-го места в 2017 году на 4-е в 2018-м.

«KIA и Hyundai укрепили свои позиции за счет обновленных моделей, вышедших на рынок в течение последних двух лет, а LADA удержала позиции, расширив линейку своих бестселлеров», – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Renault сократила продажи из-за того, что клиенты ждали новых моделей семейства Stepway – Sandero и Logan, выход которых был запланирован на конец года.

По прогнозу эксперта, в 2019 году темпы роста продаж новых машин серьезно замедлятся и, вероятно, окажутся на уровне 5%.

«Сдерживающими факторами будут неопределенность в геополитике и курсе рубля», – считает Чаплыгин.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам 2018 года составила 8,8% (за 2017 год – 8,7%).