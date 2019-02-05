«Не выйдете, будут жертвы». В Россию пришла новая волна сообщений о заминированиях

Под удар авторов анонимных сообщений о бомбах 5 февраля снова попали Москва и Волгоград. Письма приходят из Европы.

Более десяти торговых центров и три административных здания в столице проверяют экстренные службы после поступившего звонка о заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

В Волгограде уже третий раз за неделю проходят эвакуации из-за анонимных сообщений. Утром 5 февраля проверки начались в 15 школах города, как сообщает портал V1.RU на своей странице во «ВКонтакте». Также стало известно, что письма с предупреждениями о заложенных бомбах приходят в город на Волге из Бельгии.

По данным ИА «Волга-Каспий. Волгоград – Астрахань», сообщения были написаны на ломаном английском, а их авторы убеждали, что «не выйдете, будут жертвы».

Ранее «Фонтанка» писала о проверке более сорока зданий в Петербурге, в том числе десяти больниц и шестнадцати школ. Письма с угрозами приходили с адреса kantemiric2019@mail.bg, зарегистрированного на бесплатном почтовом сервисе Болгарии.