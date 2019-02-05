Суд не дал «псевдо-Навальному» отвечать за порчу кизильника в Петербурге

Фрунзенский районный суд отклонил ходатайство, присланное от имени Алексея Навального, с просьбой стать соответчиком по иску прокуратуры к участникам митинга 5 мая 2018 года. Как сообщает 5 февраля корреспондент «Фонтанки», одной из причин отказа стало отсутствие Навального на заседании.

«Невозможно установить личность подписавшего», – заявила судья, после чего отказала в удовлетворении ходатайства.

Из его текста следовало, что оппозиционер просил признать себя соответчиком по иску прокуратуры Петербурга к организаторам акции 5 мая 2018 года и выражал готовность заплатить 11 млн рублей за вытоптанные газоны. После заметки «Фонтанки» директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что Навальный не подавал ходатайство. Политик выразил надежду, что его подпись подделывал врио губернатора.

В ФБК посчитали официальное сообщение объединенной пресс-службы судов Петербурга и публикации на «Фонтанке» умышленным вбросом, приуроченным к встрече Навального со своими сторонниками. Отметим, как выяснило наше издание, найти автора ходатайства вполне возможно — известно, из какого отделения в Москве было отправлено письмо, рядом с ним установлено множество камер видеонаблюдения.

Фрунзенский суд рассматривает иск прокуратуры Петербурга о возмещении ущерба на протестной акции «Он нам не царь». Ответчиками выступают оппозиционеры Богдан Литвин и Денис Михайлов.

Вред, по мнению прокуратуры, состоит в порче и уничтожении зеленых насаждений. Были повреждены и подлежали вырубке газон, роза парковая, астильба гибридная, сирень обыкновенная, пионы, кизильник блестящий. Фактически общая стоимость работ составила 3 млн 651 тыс. рублей. Но в Петербурге действует утвержденное в 2004 году постановление правительства, согласно которому восстановление насаждений в пределах территорий, охраняемых КГИОП, умножается на три. Сумма иска составляет 10 млн 953 тыс. рублей.