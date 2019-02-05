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05.02.2019 11:56
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Крупнейшая сувенирная компания России «Проект 111» строит склад на Волхонском шоссе за 1,5 млрд рублей

Петербургская компания «Проект 111» инвестирует около 1,5 млрд рублей в строительство нового складского комплекса на Волхонском шоссе в дополнение к уже существующему.

Площадь будущего комплекса класса А+ — 38 тыс. м2 складских и 5,6 тыс. м2 офисных помещений. Он появится по соседству с уже существующим складом компании на 13 тыс. м2 (эти площади будут включены в общий проект). Новый склад будет рассчитан на обработку 20 тыс. заказов в сутки, передает 5 февраля пресс-служба компании слова основного владельца Андрея Дегтяренко.

Функции технического заказчика будет выполнять ГК «А Плюс Девелопмент». Она же выполнит проектные работы стоимостью около 30 млн рублей, начать стройку планируется во втором квартале 2019 года, а закончить — в третьем квартале 2020 года.

«Проект 111» (gifts.ru) называется одной из крупнейших компаний в России на рынке сувенирной продукции. Оборот в 2018 году — 3,6 млрд рублей (+28,6% к 2017 году). Кроме Петербурга, складские мощности у компании есть также в Москве.

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