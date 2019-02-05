В Питере - лепить. Около ноля самое время для снеговиков

Прогноз погоды не благосклонен к петербургским автолюбителям и пешеходам, но зато самый подходящий для снежного творчества. "Фонтанка" собрала лучших снеговиков последних дней.

фото участника телеграм-канала Петербургский снег

Накануне снеговики даже "митинговали" в Мурино. Однако большинство все-таки появляются на улицах, чтобы приносить радость.

Пока снег еще не превратился в воду или не застыл окончательно, предлагаем подсмотреть некоторые самолепные идеи: