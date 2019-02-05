Лариса Канунникова покидает комитет по градостроительству. Она проработала в Смольном 14 лет

По информации «Фонтанки», заместитель главы комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Лариса Канунникова может вскоре написать заявление об увольнении.

В настоящее время зампредседателя комитета находится на больничном. По этой причине Канунникова некоторое время не ведет прием. По предварительным данным, заявление об увольнении замглавы КГА может написать в конце февраля. В разговоре с «Фонтанкой» чиновница воздержалась от комментариев о своем возможном уходе.

С 2005 года Канунникова, архитектор по образованию, занимала посты руководителя управления благоустройства и городского ландшафта, замначальника Управления главного художника Петербурга, главы управления ландшафтной архитектуры и комплексного благоустройства, возглавляла управление ландшафтной архитектуры КГА.

Должность зампреда комитета по градостроительству и архитектуре чиновница занимает с начала 2016 года.