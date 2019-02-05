ЖК «Эталон на Неве» и «Охта Хаус» аккредитованы еще одним банком

ГК «Эталон»

Жилые комплексы «Эталон на Неве» и «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получили аккредитацию СМП Банка.

Оформление ипотеки на покупку квартиры возможно при внесении первоначального взноса в размере от 15% от стоимости жилья с процентной ставкой от 10,49%. Для участников зарплатного проекта СМП Банка процентная ставка от 10,29%. Срок кредитования – от 3 до 25 лет. Сумма кредита – от 400 тыс рублей до 50 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://smpbank.ru

Жилой комплекс класса комфорт-плюс «Эталон на Неве» возводится на берегу Невы, по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е. По проекту здесь появится комплекс, состоящий из 16 секций, в котором представлено 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги в общей сложности на 501 машиноместо. Около 70% квартир в ЖК «Эталон на Неве» будут с уникальными видовыми характеристиками. Жилые площади на верхних этажах комплекса будут иметь выход на собственную террасу.

ЖК «Эталон на Неве» реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года.

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус» общей площадью 142 тыс. кв. м возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А. Жилой комплекс будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных. На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни.

Завершение строительства жилых корпусов «Охта Хаус» запланировано на I квартал 2021 года.

АО «СМП Банк» лицензия Центрального банка №3368 от 16.12.2014г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/