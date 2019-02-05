Глава «АвтоВАЗа» объявил в Политехе о наборе 1000 сотрудников

В ближайшие три года «АвтоВАЗ» наберет в свой инжиниринговый центр тысячу новых специалистов. Они займутся обновлением модельного ряда марки, рассказал во время визита в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого президент компании Ив Каракатзанис.

В декабре 2018 года «АвтоВАЗ» объявлял о планах до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить еще девять. За минувший год компания набрала 400 новых инженеров, а теперь планирует расширить штат еще на тысячу молодых сотрудников.

«Для такой масштабной работы нам нужны молодые, открытые современным техническим инновациям профессионалы», — цитирует Каракатзаниса Autonews 5 февраля.

Продажи «АвтоВАЗа» в 2018 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), выросли на 16% и составили 360 204 новых автомобиля. Причем LADA Vesta стала лидером российского рынка по продажам за год. Она разошлась в количестве 108 364 машин, что на 31 073 больше результата 2017 года.

В январе 2019 года стартовали продажи седана Vesta Sport – первой модели «Лада», чья стоимость превышает 1 миллион рублей.