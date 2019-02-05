Финляндия предлагает уставшим от серых будней туристам арендовать финна

Путешественники, которые приедут в Финляндию этим летом, смогут окунуться в традиционную жизнь местного населения, арендовав... финна. С проводником в настоящую жизнь Суоми гости из-за рубежа должны научиться расслабляться и воссоединяться с природой. Таким образом организация по продвижению туризма в стране Visit Finland хочет показать, почему в Финляндии живут самые счастливые люди в мире.

Кампания «Арендуй финна» стартовала с поиска добровольцев, которые готовы принимать гостей в своём доме и показывать, как нужно проводить время, чтобы отвлечься от рутины. Для этого потенциальные «гиды по счастью» присылают видео с кратким описанием своего образа жизни и занятий.

«Хозяева соглашаются принять посетителей на 2 – 3 ночи, познакомить их со своей жизнью, связью с природой и придумать развлечения: от посещения национального парка до рыбалки на выходных на даче, сбора ягод в лесу и настоящей финской сауны – в основном, всего того, что мы, финны, любим делать на природе, и что делает Финляндию самой счастливой страной в мире», – объяснили организаторы кампании «Фонтанке».

Как уточнили в Visit Finland, при отборе посетителей организаторы будут искать путешественников, которым будет полезно окунуться в уникальный финский стиль жизни, близкий к природе. «Это люди, которые попали в ловушку крысиной гонки и не могут снять напряжение. Те, кто живёт в бешеном темпе и стрессе, когда даже выходной становится большим событием, – описывают желанного гостя организаторы, – он должен быть без предубеждений, с желанием заново открыть личную связь с природой и всеми благами, которые она предлагает».

Заявки на аренду финна будут приниматься на сайте rentafinn.com с марта изо всех уголков мира ото всех желающих, и список не ограничивается журналистами и блогерами, заверили в Visit Finland.

Однако число финнов, к которым вот так запросто можно будет приехать, ограничено – право представлять таким образом страну получат всего 8 человек, зато гостям, несмотря на название кампании, не придётся платить – деньги за пару-тройку дней в финской семье не берут. Принимающая сторона получает за участие в акции 500 евро от государства, а дополнительные расходы компенсируются согласно договору.

Кампания пройдёт с июня по август. Если эксперимент будет удачным, что власти будут думать, как продолжить развивать такой вид путешествий.