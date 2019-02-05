18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -2
$ 65.57р
74.91р
14:03 05.02.2019
Расширенный поиск

Финляндия
05.02.2019 12:00
Печать

Финляндия предлагает уставшим от серых будней туристам арендовать финна

Путешественники, которые приедут в Финляндию этим летом, смогут окунуться в традиционную жизнь местного населения, арендовав... финна. С проводником в настоящую жизнь Суоми гости из-за рубежа должны научиться расслабляться и воссоединяться с природой. Таким образом организация по продвижению туризма в стране Visit Finland хочет показать, почему в Финляндии живут самые счастливые люди в мире.

Кампания «Арендуй финна» стартовала с поиска добровольцев, которые готовы принимать гостей в своём доме и показывать, как нужно проводить время, чтобы отвлечься от рутины. Для этого потенциальные «гиды по счастью» присылают видео с кратким описанием своего образа жизни и занятий. 

«Хозяева соглашаются принять посетителей на 2 – 3 ночи, познакомить их со своей жизнью, связью с природой и придумать развлечения: от посещения национального парка до рыбалки на выходных на даче, сбора ягод в лесу и настоящей финской сауны – в основном, всего того, что мы, финны, любим делать на природе, и что делает Финляндию самой счастливой страной в мире», – объяснили организаторы кампании «Фонтанке».

Harri Tarvainen, Visit Finland

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Как уточнили в Visit Finland, при отборе посетителей организаторы будут искать путешественников, которым будет полезно окунуться в уникальный финский стиль жизни, близкий к природе. «Это люди, которые попали в ловушку крысиной гонки и не могут снять напряжение. Те, кто живёт в бешеном темпе и стрессе, когда даже выходной становится большим событием, – описывают желанного гостя организаторы, – он должен быть без предубеждений, с желанием заново открыть личную связь с природой и всеми благами, которые она предлагает».

Заявки на аренду финна будут приниматься на сайте rentafinn.com с марта изо всех уголков мира ото всех желающих, и список не ограничивается журналистами и блогерами, заверили в Visit Finland.

Однако число финнов, к которым вот так запросто можно будет приехать, ограничено – право представлять таким образом страну получат всего 8 человек, зато гостям, несмотря на название кампании, не придётся платить – деньги за пару-тройку дней в финской семье не берут. Принимающая сторона получает за участие в акции 500 евро от государства, а дополнительные расходы компенсируются согласно договору.

Кампания пройдёт с июня по август. Если эксперимент будет удачным, что власти будут думать, как продолжить развивать такой вид путешествий.

Финляндия предлагает уставшим от серых будней туристам арендовать финна


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
05.02.2019 12:50

Setl Group начал строить 8-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Холдинг Setl Group приступил к строительству 8-й очереди жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В составе новой очереди – пять корпусов высотой 13-25 этажей и наземная 6-этажная автостоянка площадью 19,6 тыс. кв. м.
ГК «Эталон»
05.02.2019 11:36

ЖК «Эталон на Неве» и «Охта Хаус» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы «Эталон на Неве» и «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получили аккредитацию СМП Банка.
ГК «КВС»
05.02.2019 11:30

Три месяца бесплатных занятий для Вашего ребенка

Вы уже живете в «Ясно.Янино» и мечтаете о том, как организовать досуг своему ребенку? Теперь у вас есть возможность получить сертификат на 10 000 рублей в современный детский клуб «Цветы жизни» бесплатно*.
предоставлено ООО "ТД "Чижик"
05.02.2019 11:17

Торговый дом "Чижик- Пыжик" запустил продажи сувениров в Петербурге

Петербургский торговый дом "Чижик - Пыжик", производитель уже полюбившихся горожанам и туристам крекеров и конфет под одноименной маркой, начал продажи сувенирных "Чижиков". Птичка, приносящая удачу, теперь может порадовать не только жителей Северной столицы, но и каждого гостя города.
АО «Строительный трест»
05.02.2019 10:41

«Строительный трест» вдвое увеличил продажи на загородном рынке

В 2018 году компания «Строительный трест» увеличила объем продаж в своих загородных проектах на 50% по сравнению с показателями 2017 года, сумма сделок в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе достигла 280 млн рублей.
«Главстрой Санкт-Петербург»
05.02.2019 10:33

Александр Скорик назначен директором по организационному развитию «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения – дирекции по организационному развитию. Руководителем структуры, которая дополнительно повысит качество и эффективность работы компании, назначен Александр Скорик.
depositphotos.com
05.02.2019 10:00

За превышение скорости водителям такси ограничат доступ к заказам

Яндекс.Такси внедрил автоматический мониторинг скорости движения машин.
«Аквилон Инвест»
04.02.2019 17:24

Новинки от застройщиков: квартирный кэшбэк

Покупателям недвижимости в Петербурге представили новую опцию: кэшбэк. Протестировать ее в феврале намерен холдинг «Аквилон Инвест». В компании обещают, что клиенты смогут получить кэшбэк до 270 тысяч рублей, а после потратить их по своему усмотрению.
ПАО «Группа ЛСР»
04.02.2019 15:23

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в «Новой Охте» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» расширила предложение в своих проектах «Цветной город» и «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Группа компаний «ЦДС»
04.02.2019 15:13

Открыта продажа машино-мест в ЦДС «Новое Янино»

Стартовали продажи машино-мест в жилом комплексе ЦДС «Новое Янино». Стоимость парковочного места начинается от 208 тыс. руб.
ГК «Эталон»
04.02.2019 11:23

Группа «Эталон» заключила сделку по проектному финансированию на 18,8 млрд рублей

Сбербанк и Группа «Эталон» заключили рамочное соглашение о проектном финансировании проекта ЖК бизнес-класса в Москве.
МЕГА Парнас
04.02.2019 10:53

МЕГА Парнас запускает новый культурно-образовательный проект «Модные субботы»

Раз в месяц пространство Scandinavian в МЕГЕ Парнас будет трансформироваться в культурно-образовательный центр. В рамках этого проекта гости торгового центра и поклонники fashion-индустрии смогут прослушать лекции, побывать на паблик-токах, поучаствовать в мастер-классах, посвящённых моде, и познакомиться со скандинавскими традициями.