Автобус, курсирующий из Петербурга в пригород, вспыхнул на ходу и полностью сгорел

Пассажирский автобус, курсирующий между Петербургом и посёлком Большая Ижора, тушили в Гатчине. Никто не пострадал.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 5 февраля в 10:20 на Пушкинском шоссе, 15, при следовании по маршруту № 403 на ходу загорелся автобус, которым управлял 51-летний мужчина. Никто не пострадал, при этом автобус выгорел полностью.

В группе «Подслушано Гатчина» «ВКонтакте» опубликована фотография пожара и комментарий районной администрации. Автобус ехал на рембазу пустой, без пассажиров, водитель не пострадал. На месте работает пожарный расчет, возгорание ликвидировано, отмечается в сообщении администрации.

Автобусы маршрута № 403 ходят от посёлка Большая Ижора до Дунайского проспекта в Санкт-Петербурге и обратно.

В группе «АВТО Гатчина» предупредили о перекрытии дороги в направлении Санкт-Петербурга. «Яндекс.Карты» демонстрируют пробку на месте происшествия.