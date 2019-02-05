Строительство
Три месяца бесплатных занятий для Вашего ребенка
ГК «КВС»
Вы уже живете в «Ясно.Янино» и мечтаете о том, как организовать досуг своему ребенку? Теперь у вас есть возможность получить сертификат на 10 000 рублей в современный детский клуб «Цветы жизни» бесплатно*.
Для того, чтобы стать счастливым обладателем данного сертификата, нужно порекомендовать друзьям или знакомым покупку квартиры в любом жилом комплексе ГК «КВС». Объекты компании расположены в хороших, развитых районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В случае приобретения жилья по вашей рекомендации, вы получаете сертификат на услуги детского клуба в течение 3 месяцев с даты выдачи.
В детском клубе «Цветы жизни» проходят занятия по разным направлениям: иностранные языки, спорт, раннее чтение, шахматы, музыка и многое другое. В центре можно организовать День рождения для своего ребенка или любой другой праздник.
*Сроки акции: с 01.02.2019г. по 28.02.2019г. Воспользоваться сертификатом можно в течение 3 месяцев с даты выдачи. ИП «Дядькина О.В.», ИНН 781426061639, ОГРН 304781423700033. Подробнее об организаторе акции, условиях, порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. 79219936877, 79219440842
ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)