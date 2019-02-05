Три месяца бесплатных занятий для Вашего ребенка

ГК «КВС»

Вы уже живете в «Ясно.Янино» и мечтаете о том, как организовать досуг своему ребенку? Теперь у вас есть возможность получить сертификат на 10 000 рублей в современный детский клуб «Цветы жизни» бесплатно*.

Для того, чтобы стать счастливым обладателем данного сертификата, нужно порекомендовать друзьям или знакомым покупку квартиры в любом жилом комплексе ГК «КВС». Объекты компании расположены в хороших, развитых районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В случае приобретения жилья по вашей рекомендации, вы получаете сертификат на услуги детского клуба в течение 3 месяцев с даты выдачи.

В детском клубе «Цветы жизни» проходят занятия по разным направлениям: иностранные языки, спорт, раннее чтение, шахматы, музыка и многое другое. В центре можно организовать День рождения для своего ребенка или любой другой праздник.

*Сроки акции: с 01.02.2019г. по 28.02.2019г. Воспользоваться сертификатом можно в течение 3 месяцев с даты выдачи. ИП «Дядькина О.В.», ИНН 781426061639, ОГРН 304781423700033. Подробнее об организаторе акции, условиях, порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. 79219936877, 79219440842

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)