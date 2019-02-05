Фальшивые пятитысячные из Петербурга наводнили Москву и Ставрополье. «Художников» ждет суд

В Смольнинский районный суд Петербурга направлено дело двух местных жителей, обвиняемых в сбыте поддельных денег. Работали предполагаемые фальшивомонетчики масштабно: липовые банкноты расходились не только в Северной столице, но и в Москве, а также в Ставропольском крае.

Как сообщает 5 февраля пресс-служба ГУ МВД по городу и области, петербуржцы 26 и 35 лет «работали» почти год – с февраля 2016-го по апрель 2017-го. Специализировались на подделке банкнот номиналом 5 тысяч рублей — как известно, самых популярных у фальшивомонетчиков.

«За период деятельности организованной группы был извлечен незаконный доход в размере около 7 миллионов рублей», – отмечают в главке.

Задерживали участников группы сотрудники управления ФСБ. При обысках в их квартирах, кроме всего прочего, нашли металлические пластины, которые использовались для зажима банкнот, фрагменты денежных банкнот, эквивалентных 1,8 млн рублей.

Дельцы ждут суда в СИЗО. Их подельники не установлены.