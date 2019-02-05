Немецкая авиакомпания Germania подала заявление о банкротстве. Из Пулково она не летает с начала 2019 года

Немецкая авиакомпания Germania подала в суд заявление о намерении признать себя банкротом. Об этом перевозчик сообщил 5 февраля.

В своем заявлении Germania поясняет, что проблемы возникли из-за резкого повышения цен на топливо при одновременном ослаблении евро по отношению к доллару. Кроме того, у нее были значительные задержки с поэтапным вводом самолетов в эксплуатацию и необычно большое количество случаев их техобслуживания.

Полеты будут прекращены в ночь с 4 на 5 февраля. Пассажиры, которые успели приобрести билеты авиакомпании в рамках турпакетов, должны связаться с туроператором, сообщает перевозчик.

Germania с 2017 года летала из Пулково в Дрезден. Но, как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», полеты были прекращены уже с начала 2019 года.

Germania – немецкая авиакомпания. Штаб-квартира находится в Берлине. Маршрутная сеть включает Марокко, Тунис, Израиль, Египет, Армению, Ирак, Иран и Ливан. Ранее BBC сообщала, что Germania ищет покупателя.