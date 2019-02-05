Петербуржцы почти сутки не могут вылететь в Ростов. Самолётам в аэропорту Платов мешает густой туман

Из-за низкой видимости сбилось расписание рейсов в воздушной гавани Ростова-на-Дону.

Как следует из онлайн-табло аэропорта Платов, 5 февраля отменены четыре рейса авиакомпании «Азимут» в Тюмень, Нижнекамск, Ереван, Самару. Задерживаются два рейса на Санкт-Петербург.

Также ждёт отправления самолёт «Азимута» из Северной столицы. Из Пулково «Сухой Суперджет 100» должен был стартовать 4 февраля в 20:05. Сейчас вылет намечен на 17:30. Задержка составит более 21 часа.

В службе поддержки клиентов компании «Азимут» пояснили, что вторые сутки туман мешает ростовскому аэропорту работать в штатном режиме.