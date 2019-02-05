Прокуратура обязала Водоканал очистить стоки в Охту

Городская природоохранная прокуратура в апелляции обязала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» провести мероприятия по повышению качества сточных вод в реку Охту. Ранее суд первой инстанции отказал ведомству.

Как сообщает 5 февраля сайт прокуратуры, ведомство провело проверку по факту несоблюдения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» требований законодательства об охране окружающей среды. Установлено, что предприятие сбросило сточные воды в Охту с превышением нормативов. Был подан соответствующий иск в Дзержинский районный суд, который отказал в удовлетворении требований. Однако при обжаловании в Санкт-Петербургском городском суде решение первой инстанции отменено, исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены.

Напомним, в декабре было возбуждено дело за нарушение правил водопользования Тярлевским ручьём. Через дождевой выпуск Водоканала «Слав5» в него спускали пенистые сточные воды с запахом моющих средств. В предприятии признали, что труба находится на их балансе, но кто воспользовался ею — неясно, налицо признаки несанкционированного сброса.