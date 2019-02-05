Торговый дом "Чижик- Пыжик" запустил продажи сувениров в Петербурге

предоставлено ООО "ТД "Чижик"

Петербургский торговый дом "Чижик – Пыжик", производитель уже полюбившихся горожанам и туристам крекеров и конфет под одноименной маркой, начал продажи сувенирных "Чижиков". Птичка, приносящая удачу, теперь может порадовать не только жителей Северной столицы, но и каждого гостя города.

Приобрести сувенирные кружки, шапки-ушанки и другие сувениры с изображением "Чижика-Пыжика" теперь можно в Большом Гостином дворе, супермаркетах "Ленд" и сети сувенирных салонов на Невском проспекте.

Теперь эта птичка, как один из символов Петербурга, всегда будет напоминать туристам о посещении одного из самых красивых городов России.