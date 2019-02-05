Нефть дорожает на фоне проблем с поставками из Венесуэлы

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent утром 5 января выросла до 62,71 доллара за баррель (на 0,34%). Об этом свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи (ICE).

Марка WTI подорожала на 0,44% за утро, до 54,8 доллара за баррель. Как пишет «Коммерсантъ», стоимость нефти растет за счет снижения добычи странами ОПЕК. Также на рынок оказывает серьезное влияние возможное уменьшение поставок из Венесуэлы из-за санкций США и нестабильной политической ситуации в стране.

Отметим, администрация президента США 28 января запретила любое перечисление средств из Америки на счета венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Напомним, в Венесуэле продолжается политический кризис: лидер оппозиционеров Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, его уже поддержали большинство латиноамериканских стран, 19 стран-членов Евросоюза и США.