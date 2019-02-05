Наезд КамАЗа с мёртвым водителем на автобус и легковушку в Петербурге попал на видео

Трагическое ДТП в Невском районе Санкт-Петербурга зафиксировал видеорегистратор очевидца. Виновник умер ещё до самой аварии.

Как сообщает 5 февраля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, накануне около 17:10 на пересечении Октябрьской набережной и Русановской улицы 62-летний мужчина на КамАЗе совершил столкновение с маршрутным автобусом, который выезжал со стоянки, и затем с легковым Hyundai.

Как оказалось, у водителя грузовика остановилось сердце. Бригада скорой помощи приехала оперативно и поставила диагноз «клиническая смерть». В больнице реанимировать мужчину не смогли.

В результате собственно ДТП никто не пострадал. На записи регистратора видно, что скорость участников аварии была небольшая.