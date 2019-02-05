«Доброе сердце» снова помогает. В Петербурге проходит акция в поддержку детей и взрослых с тяжёлыми лёгочными заболеваниями

В течение февраля Благотворительный фонд «Наташа» совместно с сетью известных петербургских ресторанов и кондитерских проводит благотворительную акцию «Доброе сердце». Специально для мероприятия в меню добавлен пряник в виде сердечка. Все средства от продажи пряников будут направлены на лечение подопечных фонда – детей и взрослых с тяжёлыми лёгочными заболеваниями.

Это уже третья совместная акция. Первая успешно прошла в феврале, вторая – в сентябре 2018 года. Тогда в общей сложности было собрано 1 857 198 руб.

Благотворительный фонд «Наташа» создан в Санкт-Петербурге в 2007 году и является единственным в России, оказывающим помощь людям с редким и тяжёлым диагнозом – лёгочной артериальной гипертензией. За 11 лет своей работы фонд помог более 150-ти пациентам в покупке дорогостоящих медикаментов, оплате лечения и операций в России, Европе, США и Индии. Для 25 пациентов была организована и оплачена операция по трансплантации лёгких и сердца.

С подробной информацией об акции можно познакомиться на сайте Благотворительного фонда «Наташа». По её окончании будет подготовлен отчёт о результатах.