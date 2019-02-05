«Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует. Ваш Саша». Кокорин написал открытое письмо болельщикам

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин принес извинения болельщикам, команде и тренерам за то, что не может участвовать в соревнованиях. Открытое письмо футболиста публикует 5 февраля РИА Новости.

«Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред», – пишет Кокорин.

По его словам, урок им был усвоен, так как «тюрьма этому способствует». «Очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье», – отметил в своем письме нападающий.

Кокорин также поблагодарил болельщиков за поддержку, подписав свое письмо «Ваш Саша».