«Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует. Ваш Саша». Кокорин написал открытое письмо болельщикам
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин принес извинения болельщикам, команде и тренерам за то, что не может участвовать в соревнованиях. Открытое письмо футболиста публикует 5 февраля РИА Новости.
«Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред», – пишет Кокорин.
По его словам, урок им был усвоен, так как «тюрьма этому способствует». «Очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье», – отметил в своем письме нападающий.
Кокорин также поблагодарил болельщиков за поддержку, подписав свое письмо «Ваш Саша».
Справка:
По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Правоохранители попросили продлить арест для футболистов до апреля.
Кокорин использует время вне футбольного поля, чтобы активно переписываться с болельщиками. За время нахождения в СИЗО спортсмены получили около 5000 писем от своих фанатов.