«Строительный трест» вдвое увеличил продажи на загородном рынке

АО «Строительный трест»

В 2018 году компания «Строительный трест» увеличила объем продаж в своих загородных проектах на 50% по сравнению с показателями 2017 года, сумма сделок в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе достигла 280 млн рублей.

В настоящий момент компания реализует кирпичные коттеджи и земельные участки в составе трех объектов: в Токсово, Старом Петергофе и Кузьмолово. Все дома в поселках «Озерный край», «Сад времени» и «Небо» предназначены для круглогодичного проживания всей семьи. Увеличение показателей продаж в КП «Сад времени» в компании связывают, в первую очередь, с активной стадией реализации проекта: многие дома уже заселены, другая часть покупателей заканчивает ремонт и ландшафтные работы. Эти факторы, в свою очередь, оказывают влияние на решение потенциальных клиентов о покупке – каждый из них хочет проживать в заселенном и обеспеченном инфраструктурой объекте, ощущая при этом все достоинства жизни в пригороде.

80% сделок в коттеджных поселках бизнес-класса от «Строительного треста» заключаются с применением рассрочки от застройщика. С привлечением ипотечного кредита приобретается 10% домов, остальные – на собственные средства клиентов.

«В 2019 году мы ожидаем, что, изменения на рынке многоквартирных домов могут дать новый стимул к развитию загородных проектов для круглогодичного проживания. Однако реализовать их смогут только крупные и опытные компании, чей основной бизнес – строительство жилых комплексов», – комментирует директор по продажам АО «Строительный трест» Сергей Степанов.

Справка о компании АО «Строительный трест»

КП «Озерный край». ЛО, Всеволожский р-н, поc. Токсово, ул. Озерный край. Застройщик: ООО «Озерный край». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой / Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

КП «Небо». Пос. Кузьмолово, Светлая ул., 1. Застройщик: АО «АРТ «Неоград». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.