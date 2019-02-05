Глыба льда оторвала капюшон. На проспекте Просвещения наледь упала на двухлетнюю девочку

«Фонтанка» рассказывает, кому звонить,чтобы «разрядить» опасные крыши и что делать, если сосулька все-таки догнала.

От падающих на голову льдин страдают не только обитатели центральных районов Петербурга. На окраинах не наблюдается скопления скатных крыш, но опасность представляют козырьки балконов.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Юлия 5 февраля, накануне она вместе с двухлетней дочерью возвращалась из бассейна. У пятой парадной дома №14/4 по проспекту Просвещения на девочку упала наледь.

«Наполовину оторвался капюшон, потому что там были глыбы льда», – вспоминает Юлия.

«Льдина вскользь проскочила», – добавляет она.

Ребёнка отвезли в травмпункт. Так как наледь прошла по касательной, обошлось без серьёзных последствий для здоровья. У девочки диагностировали «ушиб мягких тканей волосистой части головы».

Председатель ТСЖ «Суздальское», которое обслуживает дом, Алексей Парфинский, в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что не знает о происшествии.

«У нас не обслуживаемая кровля. Она не как в центре города скатная, на которой скапливается снег, и его скидывают верхолазы. У нас обычный дом, где снег лежит плоско на крыше, а потом стекает по стокам. Если что-то падает сверху, то это обычно с балконов, которые люди сами остеклили», — прокомментировал он.

По словам Юлии, наледь повисла на многих козырьках балконов. Защитных ограждений рядом с домом нет.

«Фонтанка» рассказывает, кому звонить,чтобы «разрядить» опасные крыши и что делать, если сосулька все-таки догнала.