Певица Zaz встретилась в Петербурге с особыми людьми

Французская певица Изабель Жеффруа, известная в мире как Zaz, представила в БКЗ «Октябрьский» свою новую пластинку Effet Miroir («Зеркальный эффект»). Концерт прошёл на ура, зрители встретили певицу тепло, но больше всех положительных эмоций было у особых гостей – молодых людей с тяжелой инвалидностью.

Подопечные благотворительной организации «Перспективы» не только смогли увидеть Zaz на сцене, но и лично пообщаться с ней перед концертом, который прошёл 4 февраля. Ради такого дела ребята приехали в БКЗ заранее. Кто-то из них проделал путь из Старого Петергофа, где живёт в ПНИ № 3, кто-то из деревни Раздолье Ленобласти – там реализуется один из проектов «Перспектив» «Дом на воле», где молодые люди с тяжелой инвалидностью постигают азы самостоятельной жизни. Французская гостья пообщалась с особыми зрителями, и даже помузицировала с ними.

Отметим, что в 2012 году на концерте певицы побывали студенты Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом», с которыми она также лично встречалась.

Zaz, помимо творческой деятельности, активно занимается благотворительностью: гонорары от концертов она перечисляет на нужды бедных людей, помогала пострадавшим от землетрясений в Японии, а несколько лет назад основала свой фонд Zazimut. По словам певицы, это её вклад в то, чтобы в мире стало больше добра и справедливости.