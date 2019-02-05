Александр Скорик назначен директором по организационному развитию «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения – дирекции по организационному развитию. Руководителем структуры, которая дополнительно повысит качество и эффективность работы компании, назначен Александр Скорик.

В задачи Александра Скорика войдут разработка и реализация проектов автоматизации и улучшений, направленных на увеличение удовлетворенности клиентов, снижение себестоимости строительства, повышение качества работ и сокращение сроков производства.

В кругу обязанностей Александра – развитие в компании и дочерних обществах современной производственной системы, сопровождающей комплексное освоение территорий девелопером. Система применяется в полном цикле строительства жилья и инфраструктуры: в разработке концепции, инвестировании, проектировании, застройке, вводе в строй объектов высокой степени сложности, а также их дальнейшей эксплуатации.

Александр Скорик получил степень магистра менеджмента в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете им. Петра Великого. В 2018 году – степень MBA в Высшей школе бизнеса Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Занимал руководящие должности в крупных компаниях, работающих в области инфраструктурного строительства. До назначения на позицию директора по организационному развитию возглавлял дирекцию по развитию производственной системы «Главстрой Санкт-Петербург».

Александр имеет многолетний опыт руководящей работы в области управления экономикой и финансами предприятий строительного комплекса, оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности производства.

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург»: «В условиях высокой конкуренции на строительном рынке требуются решения для дополнительного повышения клиентоориентированности и качества работы, совершенствования производственных процессов. Поэтому «Главстрой Санкт-Петербург» создает новую структуру – дирекцию по организационному развитию – под руководством Александра Скорика. Уверен, профессиональные качества и опыт Александра помогут ему внести значительный вклад в улучшение существующих процессов компании, что позволит еще больше повысить показатели удовлетворенности наших клиентов».

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