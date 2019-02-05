Россиян освободят от «поверочного рабства»: за корректностью счетчиков будут следить службы, а не потребители

Россиян хотят избавить от необходимости самим периодически проверять приборы учета потребления коммунальных услуг. Обязанность следить за адекватной работой счетчиков вменят соответствующим службам. Росстандарт инициировал разработку поправок в законодательство, сообщил глава федеральной службы Алексей Абрамов.

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку, – заявил чиновник в интервью «Российской газете», опубликованном 4 февраля. – Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены… Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик: достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы».

По его словам, вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития Росстандарт в ближайшие месяцы предложит изменения в законодательство, чтобы полностью освободить потребителей от «поверочного рабства» — обязанностью следить за корректностью показаний их счетчиков. Если поправки примут, собственники и арендаторы жилья должны будут только обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

Если большинство счетчиков электроэнергии отправляют показатели сами, то приборы учета потребления воды полностью должны обслуживать сами жильцы. Раз в несколько лет россияне должны либо менять приборы, либо проводить поверку.

Проверка счетчиков часто используется мошенниками как предлог для доступа в квартиры граждан. «Фонтанка» периодически рассказывает о том, как «сантехники» лишают доверчивых хозяев, в основном пожилого возраста, крупных сумм денег.