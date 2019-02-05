«Очень трудно договориться о возвращении островов». Японское издание написало про выгоду для США развернуть ракеты на Курилах

Южные Курильские острова идеально подходят для развертывания американских систем ПВО Aegis из-за угрозы со стороны КНДР. Об этом 5 февраля написало японское издание Japan Business Press (JBP).

Издание отмечает, что КНДР продолжает разрабатывать баллистические ракеты. В случае если их целью будет территория США, перехватить их проще всего из района к северо-востоку от Хоккайдо, где и расположены острова, цитирует материал РБК.

Два американских комплекса ПВО Aegis Ashore, которые власти Японии согласились разместить в 2017 году, будут установлены в префектурах Акита и Ямагучи. Оттуда перехватить нацеленную на США межконтинентальную баллистическую ракету будет сложнее, подчеркивает издание.

Однако установка американских ПВО на Курилах окажет влияние не только на угрозу со стороны КНДР, но и на российские ракеты. «Учитывая военную ценность северных территорий для России, очень трудно договориться о возвращении островов», — пишет JBP.

Издание подчеркивает, что до 2013 года переговоры по вопросу Курильских островов велись между Москвой и Токио без учета военных факторов.

Из-за споров о принадлежности Курильских островов Россия и Япония так и не заключили мирный договор, ограничившись Советско-японской декларацией 1956 года. Последние переговоры с участием президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ прошли в Москве 22 января. Стороны договорились продолжить диалог на уровне министров иностранных дел.