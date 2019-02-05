Ученые заявили о смещении северного магнитного полюса планеты в сторону России

Северный магнитный полюс Земли смещается. Он движется со скоростью около 55 километров в год от северных территорий Канады в сторону Сибири. Об этом заявили научные сотрудники Национального института информации об окружающей среде (США). По их данным, северный магнитный полюс уже преодолел линию перемены дат — условную линию от полюса до полюса, по разные стороны от которой время отличается на сутки.

Как сообщает 5 февраля РБК, раньше об изменениях в магнитном поле Земли ученые докладывали раз в пятилетку. В этот раз заявление сделано досрочно — виной тому серьезные изменения в Арктике. Еще в 2000 году скорость смещения составляла порядка 15 километров в год. Сейчас она выросла более чем в три раза. Это связывают с растущей активностью во внешней жидкой оболочке ядра планеты, а также с изменением климата на Земле.

С практической точки зрения смещение магнитного поля важно для корректировки средств навигации. А это значит, речь идет о безопасности полетов и движения водного транспорта. Требуют уточнений приложения на смартфонах и GPS-навигаторы. Причем это касается не только районов, близких к Северному Ледовитому океану.

Южный магнитный полюс Земли также смещается. Но, как говорят ученые, с гораздо меньшей скоростью.