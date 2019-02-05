«Микроожоги, мутации клеток, лейкоз». Детский сад РЖД в Кемеровской области закрыли из-за радона

Работу частного детского сада №71 ОАО «РЖД» в городе Белово Кемеровской области приостановили из-за радиоактивного газа радона. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов 5 февраля.

Газ обнаружили во время плановой проверки Роспотребнадзора. Радон зафиксировали в медицинском кабинете и в спальнях средней и первой младшей групп.

Учреждение закрыли на 11 дней, помещения опечатали. Что привело к повышенной концентрации радиоактивного газа в детском саду, не уточняется.

Продукты распада радона, как уточняет УФССП, попадая в легкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие в легочной ткани микроожоги. Повышенная концентрация изотопов радона может привести к раку легких; альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов; продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему человека, вызывая сбои в жизнедеятельности человека, и могут привести к мутации клеток организма.