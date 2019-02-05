18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -2
$ 65.59р
75.06р
10:39 05.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
05.02.2019 09:08
Печать

В Рыбацком заварили лопнувшую трубу. Тепло возвращается в 39 домов

Тринадцать метров прохудившейся трубы заменили специалисты в Невском районе Северной столицы.

Как рассказали в пресс-службе «Теплосети Петербурга» 5 февраля, с опережением нормативного срока завершены ремонтные работы у домов №8 и №34 по Караваевской улице. Сейчас систему снова запитывают кипятком. Комфортная температура возвращается в 39 домов.

Теплосеть в Рыбацком дала течь накануне. Из-за вырывающегося на дорогу кипятка Караваевская улица погрузилась в густой туман.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Главстрой Санкт-Петербург»
05.02.2019 10:33

Александр Скорик назначен директором по организационному развитию «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения – дирекции по организационному развитию. Руководителем структуры, которая дополнительно повысит качество и эффективность работы компании, назначен Александр Скорик.
depositphotos.com
05.02.2019 10:00

За превышение скорости водителям такси ограничат доступ к заказам

Яндекс.Такси внедрил автоматический мониторинг скорости движения машин.
«Аквилон Инвест»
04.02.2019 17:24

Новинки от застройщиков: квартирный кэшбэк

Покупателям недвижимости в Петербурге представили новую опцию: кэшбэк. Протестировать ее в феврале намерен холдинг «Аквилон Инвест». В компании обещают, что клиенты смогут получить кэшбэк до 270 тысяч рублей, а после потратить их по своему усмотрению.
ПАО «Группа ЛСР»
04.02.2019 15:23

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в «Новой Охте» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» расширила предложение в своих проектах «Цветной город» и «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Группа компаний «ЦДС»
04.02.2019 15:13

Открыта продажа машино-мест в ЦДС «Новое Янино»

Стартовали продажи машино-мест в жилом комплексе ЦДС «Новое Янино». Стоимость парковочного места начинается от 208 тыс. руб.
ГК «Эталон»
04.02.2019 11:23

Группа «Эталон» заключила сделку по проектному финансированию на 18,8 млрд рублей

Сбербанк и Группа «Эталон» заключили рамочное соглашение о проектном финансировании проекта ЖК бизнес-класса в Москве.
МЕГА Парнас
04.02.2019 10:53

МЕГА Парнас запускает новый культурно-образовательный проект «Модные субботы»

Раз в месяц пространство Scandinavian в МЕГЕ Парнас будет трансформироваться в культурно-образовательный центр. В рамках этого проекта гости торгового центра и поклонники fashion-индустрии смогут прослушать лекции, побывать на паблик-токах, поучаствовать в мастер-классах, посвящённых моде, и познакомиться со скандинавскими традициями.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.02.2019 20:00

ЖК «Образцовый квартал 5»: первый пошел

В декабре 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» заложил фундамент пятого малоэтажного жилого комплекса в рамках развития проекта «На Царскосельских холмах». Спустя считанные месяцы строители приступили к возведению первого этажа.
ГК "КВС"
01.02.2019 18:30

Совместное предложение от ГК «КВС» и банка-партнера

С 29 января на новостройки от «КВС» действуют специальные ставки по ипотеке от Сбербанка.
pixabay.com
01.02.2019 17:51

Успей приобрести помещение для своего бизнеса

С 1 февраля стартуют продажи коммерческой недвижимости в ЖК «Континенты». Коммерческие помещения предназначены для размещения офисов, предприятий торговли, заведений сферы услуг.
ГК "КВС"
01.02.2019 17:41

Теперь ты точно успеешь

Если Вы не успевали после работы приехать и приобрести квартиру своей мечты, то теперь это возможно.
Предоставлено ЛАДА-ЦЕНТР Пулково
01.02.2019 17:29

Дилерский центр LADA на Пулковском шоссе открылся после обновления

Казахстанский холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО модернизирует свою дилерскую сеть LADA-центр в регионах России. В Петербурге реновацию в соответствии с новыми корпоративными стандартами компании кроме центра на Пулковском шоссе претерпели также автоцентры LADA на Выборгском шоссе и улице Маршала Захарова.