В Рыбацком заварили лопнувшую трубу. Тепло возвращается в 39 домов

Тринадцать метров прохудившейся трубы заменили специалисты в Невском районе Северной столицы.

Как рассказали в пресс-службе «Теплосети Петербурга» 5 февраля, с опережением нормативного срока завершены ремонтные работы у домов №8 и №34 по Караваевской улице. Сейчас систему снова запитывают кипятком. Комфортная температура возвращается в 39 домов.

Теплосеть в Рыбацком дала течь накануне. Из-за вырывающегося на дорогу кипятка Караваевская улица погрузилась в густой туман.