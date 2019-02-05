Банк России внедрил в Сеть робота по поиску финансовых пирамид. Он умеет притворяться человеком и «соблазнять» компании

Банк России запустил в Интернете робота по поиску нелегальных финансовых пирамид. Он умеет работать с примитивными запросами и «соблазнять» компании, которые ищут новых клиентов. При этом решение выносит живой человек, рассказал 5 февраля директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Мы используем поисковую модель, запущенную во второй половине прошлого года. Она ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в Интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией. После того как зафиксирована компания, проявившая к роботу интерес, регулятор анализирует, является ли организация легальной или нет», — цитирует Ляха РБК со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, уточнил Лях, выявлением финансовых пирамид занимаются и в офлайне «с помощью граждан, средств массовой информации». Он отметил, что СМИ выступают важным источником информации, и похвалил журналистов. «Как правило, журналисты неплохо сами прорабатывают информацию», — сказал Лях.

Ранее, 25 января, правительство одобрило концепцию законопроекта, разрешающего Центробанку блокировать сайты финансовых пирамид и мошенников до суда. Закон позволит ЦБ блокировать сайты таких организаций, как «Кэшбери», в течение нескольких рабочих дней. По действующему ныне законодательству на блокировку уходит несколько месяцев.