«Гарантирую украинскому народу». Порошенко пообещал не пустить на выборы наблюдателей из России

Российских наблюдателей в составе делегации ОБСЕ не пустят на территорию Украины для наблюдения за президентскими выборами. Об этом в передаче «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV накануне заявил президент страны Петр Порошенко.

В ходе программы первый зампред Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что в Верховную раду направят соответствующий законопроект. «Парламентская ассамблея ОБСЕ вполне серьезно предлагает, чтобы в той делегации международных наблюдателей, которая приедет наблюдать за президентскими выборами, были россияне. Очевидно, мы не допустим, чтобы те, кто воюет против Украины были тут наблюдателями. Мы предлагаем закрепить это в украинском законодательстве», — сказала Геращенко.

«Я вам хочу сказать, что я как президент Украины дам приказ пограничной службе Украины не впускать. И гарантирую вам и украинскому народу: приказ Верховного главнокомандующего будет выполнен», — сказал в ответ на это Порошенко.

В передаче также подняли вопрос прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Порошенко заявил, что добьется восстановления свободы мореплавания. «Я не буду вам говорить, когда, потому что пойдут только добровольцы. Я не исключаю, что там будут журналисты, что там будут эксперты ОБСЕ. Но мы точно пойдем, мы будет отстаивать свободу мореплавания и правда с нами», — заявил президент Украины.

25 ноября погранслужба ФСБ задержала в Керченском проливе три украинских корабля и находящихся на них моряков. Украинцам предъявили уголовное дело о незаконном пересечении границы России в составе организованной группы по предварительному сговору.