В Петербурге дошкольница с ожогами попала в больницу: от газовой плиты загорелась одежда

Врачи спасают жизнь дошкольнице, получившей серьёзные ожоги в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 5 февраля, накануне вечером в травматологический пункт поликлиники №104 из квартиры на проспекте Луначарского привезли шестилетнюю девочку. Врачи диагностировали у пациентки ожоги грудной клетки и живота. Состояние ребёнка оценили как тяжёлое.

По словам родителей, пожара в доме не было. Дочь по недосмотру взрослых получила ожоги от пламени газовой плиты, которое перекинулось на одежду ребёнка.