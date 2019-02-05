СМИ: ФСБ задержала замглавы департамента полетов «Аэрофлота». Лётчика подозревают в попытке пройти медкомиссию за деньги

Заместителя директора департамента производства полетов авиакомпании ПАО «Аэрофлот» Анатолия Якимчука задержали в конце декабря сотрудники Федеральной службы безопасности. Причиной стало уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Об этом 5 февраля стало известно РБК, который ссылается на источники в МВД и руководстве авиаперевозчика.

По данным РБК, 65-летний Якимчук якобы получил плохой результат при прохождении медицинской комиссии, что ставило под вопрос его допуск к полетам. По информации источников, замдиректора департамента производства полетов за 50 тысяч рублей предположительно попытался решить вопрос с членом врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации. Тот, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы.

«Материалы поступили в Тушинский районный суд, — говорит источник в полиции, — Судебное заседание было назначено на 28 января, но его перенесли из-за неявки свидетелей». По его словам, сам Якимчук был отпущен домой под подписку о невыезде.

РБК отправил запрос в Центр общественных связей ФСБ с просьбой подтвердить факт задержания. В пресс-службе «Аэрофлота» отказались от комментариев.