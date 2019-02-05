На Гавайях повысят возраст для покупки табака. Курить не смогут люди младше ста лет

В парламент американского штата Гавайи внесли законопроект, который предусматривает запрет продавать сигареты людям младше 100 лет.

«Законодательный орган считает, что сигарета считается самым смертоносным артефактом в истории человечества», — говорится в документе, с которым 5 февраля ознакомилось РБК.

Законодатели уверены, что в XXI веке от курения погибнут 1 млрд человек. Предлагается постепенно увеличивать возраст для покупки сигарет. В том числе это необходимо для того, чтобы государство нашло иные способы доходов на замену акцизам.

В 2020 году планируется повысить возраст продажи табака до 30 лет, а затем каждый год повышать его на десять лет. В 2024 году возраст намерены поднять до 100 лет.

Законодатели предложили штрафовать на $500 за первое нарушение закона, но не более чем на $2 тыс. В настоящее время табачные изделия в штате можно купить после 21 года.