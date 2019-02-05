Замглавы СК заявил, что по делу об убийстве Немцова «есть подвижки». Детали не раскрыл, чтобы их не узнали фигуранты

Заместитель председателя СК РФ Игорь Краснов, который возглавлял следствие по делу об убийстве политика Бориса Немцова, заявил, что в нем есть «подвижки». Речь идёт о расследовании дела в отношении заказчика и организатора убийства политика.

О том, как идёт процесс, Краснов 4 февраля рассказал в интервью «Коммерсанту». Журналист интересовался, удалось ли продвинуться в поисках того, кто заказал убийство Немцова.

«Определенные подвижки по этому и другим громким делам есть, но выносить их на суд общественности преждевременно. К тому же интервью могут прочитать и фигуранты расследований. Зачем им преподносить на блюдечке с голубой каемочкой все тонкости нашей работы?», – сказал Краснов.

Он также отметил, что дело в отношении исполнителей убийства готовили к тому, что изучать его будут «не только прокуроры и судьи, но и обычные люди». Обвинительное заключение, по словам Краснова, было написано так, чтобы его можно было прочитать «как интересную и поучительную книгу».